Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-2
Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0
2. Grup:
Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-2
Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-1
Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2
Alibeyköyspor-Pazarspor: 3-2
Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor: 3-0
Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
3. Grup:
Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2
1461 Trabzon-Bucaspor: 1-0
Fatsa Belediyespor-Payasspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Çorum Belediyespor-Kocaelispor: 1-2
Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-0
Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor: 2-1