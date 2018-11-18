Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 13. hafta maçları tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:


1. Grup:

Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-2

Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0


2. Grup:

Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor: 2-2

Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-1

Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 3-2

Alibeyköyspor-Pazarspor: 3-2

Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor: 3-0

Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1


3. Grup:

Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare: 0-2

1461 Trabzon-Bucaspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Payasspor: 0-1

Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0

Çorum Belediyespor-Kocaelispor: 1-2

Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-0

Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor: 2-1

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