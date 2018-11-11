Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 12. hafta maçları tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:


- 1. Grup


Batman Petrolspor-Körfezspor: 2-1

Ergene Velimeşespor-Tire 1922: 3-1

Erbaaspor-Kozan Belediyespor: 0-0

Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

Gebzespor-Nevşehir Belediyespor: 0-1


- 2. Grup


Osmaniyespor-Esenler Erokspor: 1-1

Ofspor-Alibeyköyspor: 2-0

Yeni Orduspor-Elaziz Belediyespor: 1-1

Pazarspor-Kemerspor 2003: 1-0

Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-1

Kızılcabölükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Altındağ Belediyespor-Düzcespor: 2-0

Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1


- 3. Grup


Diyarbekirspor-Çorum Belediyespor: 1-0

Anagold 24 Erzincanspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Payasspor-1461 Trabzon: 0-0

Serik Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-1

Turgutluspor-Cizrespor: 2-0

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