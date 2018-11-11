Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 12. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
- 1. Grup
Batman Petrolspor-Körfezspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Tire 1922: 3-1
Erbaaspor-Kozan Belediyespor: 0-0
Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Gebzespor-Nevşehir Belediyespor: 0-1
- 2. Grup
Osmaniyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Ofspor-Alibeyköyspor: 2-0
Yeni Orduspor-Elaziz Belediyespor: 1-1
Pazarspor-Kemerspor 2003: 1-0
Bergama Belediyespor-Karşıyaka: 1-1
Kızılcabölükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Altındağ Belediyespor-Düzcespor: 2-0
Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1
- 3. Grup
Diyarbekirspor-Çorum Belediyespor: 1-0
Anagold 24 Erzincanspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Payasspor-1461 Trabzon: 0-0
Serik Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-1
Turgutluspor-Cizrespor: 2-0