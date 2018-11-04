Futbol: TFF 3. Lig

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor'u 2-1 yendi.
Ahi Stadyumu'nda oynanan maçın 12. dakikasında yaşanan karambolde Yeni Altındağ Belediyespor'lu Barış Bozal'ın kendi kalesine topu göndermesiyle Kırşehir Belediyespor 1-0 öne geçti.
Maçın 44. dakikasında Kırşehir Belediyespor'dan Uğur Ayhan'ın attığı golle skor 2-0 oldu.
İkinci yarıda ise Yeni Altındağ Belediyespor futbolcusu Melih Şencan 68. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmayınca, Kırşehir Belediyespor, Yeni Altındağ Belediyespor'u yenerek, puanını 22'ye yükseltti.
Karşılaşmayı, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin ile çok sayıda taraftar izledi.