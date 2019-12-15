Son Dakika

Futbol: TFF 3. Lig

- Ligin ilk yarısı oynanan maçlarla sona erdi

Spor 15.12.2019, 15:42
Futbol: TFF 3. Lig
banner230


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2

Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1

Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0

68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-2

Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0

Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0


- 2. Grup


Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1

Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0-1

Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1

Kocaelispor-Elazığ Belediyespor: 5-0

Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Karşıyaka-Ofspor: 4-1

Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2

1877 Alemdağspor-Turgutluspor: 0-2


- 3. Grup


1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2

Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-3

Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0

Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2

Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Somaspor-Modafen: 2-0

Altındağ Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Gölcükspor: 1-3


#Futbol #sonuç #TFF 3. Lig
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@