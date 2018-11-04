Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Artvin Hopaspor-Erbaaspor: 0-0

Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-3

Körfezspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-2

Nazilli Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-4

Kozan Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Tire 1922-Gebzespor: 2-2

Nevşehir Belediyespor-Silivrispor: 3-0


- 2. Grup


Van Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

Elaziz Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-0

Kemerspor 2003-Ofspor: 1-2

Karşıyaka-Pazarspor: 1-0

Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor: 2-2

Alibeyköyspor-Osmaniyespor: 1-1

Düzcespor-Adıyaman 1954: 2-2

Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor: 3-0

Kırşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 2-1


- 3. Grup


Fatsa Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 3-1

1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Cizrespor-Kocaelispor: 0-0

Bayburt İl Özel İdare-Diyarbekirspor: 3-1

Gölcükspor-Turgutluspor: 0-1

Muğlaspor-Payasspor: 2-0

Ankara Adliyespor-Bucaspor: 0-1

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1

Çorum Belediyespor-Bağcılarspor: 4-1

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