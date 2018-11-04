Futbol: TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Ligin 11. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Artvin Hopaspor-Erbaaspor: 0-0
Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-3
Körfezspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-2
Nazilli Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-4
Kozan Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Tire 1922-Gebzespor: 2-2
Nevşehir Belediyespor-Silivrispor: 3-0
- 2. Grup
Van Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Elaziz Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-0
Kemerspor 2003-Ofspor: 1-2
Karşıyaka-Pazarspor: 1-0
Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor: 2-2
Alibeyköyspor-Osmaniyespor: 1-1
Düzcespor-Adıyaman 1954: 2-2
Sultanbeyli Belediyespor-Yeni Orduspor: 3-0
Kırşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 2-1
- 3. Grup
Fatsa Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 3-1
1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Cizrespor-Kocaelispor: 0-0
Bayburt İl Özel İdare-Diyarbekirspor: 3-1
Gölcükspor-Turgutluspor: 0-1
Muğlaspor-Payasspor: 2-0
Ankara Adliyespor-Bucaspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1
Çorum Belediyespor-Bağcılarspor: 4-1