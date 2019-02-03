Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Kozan Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor: 1-0

Erbaaspor-Şile Yıldızspor: 3-1

Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Gebzespor-Batman Petrolspor: 0-2

Silivrispor-Yomraspor: 1-2


2. Grup

Pazarspor-Düzcespor: 0-2

Osmaniyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 1-2

Kemerspor 2003-Karşıyaka: 2-3

Kırşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1


3. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Bağcılarspor: 1-0

Fatsa Belediyespor-Yeni Çorumspor: 0-2

1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor: 0-2

Payasspor-Serik Belediyespor: 1-1

Gölcükspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1

Turgutluspor-Kocaelispor: 1-2


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