Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 16. hafta maçları tamamlandı

Futbol: TFF 3. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Hekimoğlu Trabzon-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Batman Petrolspor-Tire 1922: 2-1

Yomraspor-Kozan Belediyespor: 2-1

Erzin Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 2-2

Ergene Velimeşespor-Gebzespor: 1-1

Erbaaspor-Silivrispor: 1-1

Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 5-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor: 1-0


- 2. Grup

Yeni Orduspor-Alibeyköyspor: 1-0

Pazarspor-Altındağ Belediyespor: 1-2

Ofspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Elaziz Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Adıyaman 1954-Kemerspor 2003: 3-0

Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 3-3

Düzcespor-Osmaniyespor: 0-2

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 4-2


- 3. Grup


Bayburt İl Özel İdare-Ankara Adliyespor: 2-1

Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 1-1

Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Payasspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Çorum Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 4-1

Kocaelispor-Muğlaspor: 2-0

Serik Belediyespor-Gölcükspor: 1-0

Bağcılarspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

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