Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 11. hafta bir maç dışında tamamlanırken, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması yarın oynanacak.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
TakımlarOGBMAYAVP1. MENEMEN BELEDİYESPOR11 8 2 1 25 14 11 26 2. TUZLASPOR11 7 3 1 23 4 19 24 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR11 6 3 2 17 6 11 21 4. ŞANLIURFASPOR11 6 3 2 13 10 3 21 5. FATİH KARAGÜMRÜK11 6 1 4 18 12 6 19 6. TARSUS İDMANYURDU11 5 4 2 21 17 4 19 7. PENDİKSPOR11 4 4 3 16 15 1 16 8. SİVAS BELEDİYESPOR11 4 3 4 11 10 1 15 9. BUGSAŞ SPOR11 4 2 5 12 19 -7 14 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR11 3 4 4 12 14 -2 13 11. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ11 3 4 4 10 12 -2 13 12. KAHRAMANMARAŞSPOR11 3 4 4 9 11 -2 13 13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR11 3 3 5 10 14 -4 12 14. KIRKLARELİSPOR11 2 3 6 10 16 -6 9 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR11 1 6 4 13 20 -7 9 16. FETHİYESPOR11 0 7 4 7 15 -8 7 17. BANDIRMASPOR BALTOK11 1 4 6 12 21 -9 7 18. TOKATSPOR11 1 4 6 3 12 -9 7
- Beyaz Grup
TakımlarOGBMAYAVP1. SARIYER11 8 3 0 20 10 10 27 2. YILPORT SAMSUNSPOR11 8 2 1 16 7 9 26 3. SAKARYASPOR11 7 2 2 16 9 7 23 4. UTAŞ UŞAKSPOR11 5 6 0 14 4 10 21 5. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR11 6 2 3 18 7 11 20 6. KEÇİÖRENGÜCÜ11 5 4 2 15 12 3 19 7. KASTAMONUSPOR 196611 5 3 3 17 10 7 18 8. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR10 5 0 5 14 13 1 15 9. NİĞDE ANADOLU11 3 5 3 12 12 0 14 10. AMED SPORTİF FAALİYETLER11 4 2 5 12 13 -1 14 11. HACETTEPE10 4 2 4 11 13 -2 14 12. GÜMÜŞHANESPOR11 1 7 3 13 15 -2 10 13. İNEGÖLSPOR11 2 4 5 11 16 -5 10 14. BAYRAMPAŞA11 1 6 4 6 10 -4 9 15. EYÜPSPOR11 1 5 5 6 12 -6 8 16. ANKARA DEMİRSPOR11 1 1 9 7 18 -11 4 17. GAZİANTEPSPOR11 3 1 7 9 20 -11 -5 18. MANİSASPOR11 1 1 9 12 28 -16 -5
Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi.