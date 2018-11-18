Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Sarıyer liderliklerini sürdürdü.
Ligin 13. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Puanını 30'a çıkaran Tuzlaspor, Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi.
Beyaz Grup'ta ise yenilgisiz lider Sarıyer, zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Puanını 31'e yükselten Sarıyer, 29 puanla ikinci Sakaryaspor'un önünde liderliğini korudu.
- Kırmızı Grup
Kırmızı Grup'ta 13. hafta müsabakalarının ardından puan tablosu şu şekilde:TakımlarOGBMAYAVP1. TUZLASPOR13 9 3 1 29 4 25 30 2. MENEMEN BELEDİYESPOR13 8 4 1 29 18 11 28 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13 7 4 2 24 9 15 25 4. FATİH KARAGÜMRÜK13 8 1 4 23 14 9 25 5. ŞANLIURFASPOR13 7 3 3 17 15 2 24 6. PENDİKSPOR13 6 4 3 21 16 5 22 7. TARSUS İDMANYURDU13 5 4 4 22 21 1 19 8. SİVAS BELEDİYESPOR13 5 3 5 14 15 -1 18 9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ13 4 4 5 14 14 0 16 10. KAHRAMANMARAŞSPOR13 4 4 5 12 13 -1 16 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR13 4 4 5 16 18 -2 16 12. KIRKLARELİSPOR13 4 3 6 14 17 -3 15 13. BUGSAŞ SPOR13 4 2 7 13 24 -11 14 14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR13 3 4 6 12 19 -7 13 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR13 2 6 5 16 22 -6 12 16. FETHİYESPOR13 1 7 5 10 18 -8 10 17. BANDIRMASPOR BALTOK13 1 4 8 12 26 -14 7 18. TOKATSPOR13 1 4 8 5 20 -15 7
- Beyaz Grup
Beyaz Grup'ta 13. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:TakımlarOGBMAYAVP1. SARIYER13 9 4 0 23 11 12 31 2. SAKARYASPOR13 9 2 2 23 9 14 29 3. YILPORT SAMSUNSPOR13 8 3 2 18 10 8 27 4. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR13 8 2 3 23 8 15 26 5. KEÇİÖRENGÜCÜ13 7 4 2 19 14 5 25 6. KASTAMONUSPOR 196613 7 3 3 25 12 13 24 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR13 8 0 5 21 16 5 24 8. UTAŞ UŞAKSPOR13 5 6 2 15 8 7 21 9. HACETTEPE13 5 2 6 20 22 -2 17 10. AMED SPORTİF FAALİYETLER13 4 3 6 12 14 -2 15 11. GÜMÜŞHANESPOR13 2 8 3 17 18 -1 14 12. NİĞDE ANADOLU13 3 5 5 14 17 -3 14 13. İNEGÖLSPOR13 3 4 6 12 17 -5 13 14. BAYRAMPAŞA13 1 6 6 7 18 -11 9 15. EYÜPSPOR13 1 5 7 7 16 -9 8 16. ANKARA DEMİRSPOR13 1 3 9 9 20 -11 6 17. GAZİANTEPSPOR13 3 2 8 10 27 -17 -4 18. MANİSASPOR13 1 2 10 14 32 -18 -4
Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un ise 9 puanı silinmiştir.