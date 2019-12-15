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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor sezonun ilk yarısını lider bitirdi
Spor 15.12.2019, 15:50
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor devre arasına lider girdi.
Ligde 17. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ17 13 3 1 47 16 31 42 2. YILPORT SAMSUNSPOR17 12 4 1 39 7 32 40 3. HEKİMOĞLU TRABZON17 10 2 5 31 27 4 32 4. YENİ ÇORUMSPOR17 10 1 6 25 20 5 31 5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ17 9 3 5 29 15 14 30 6. İNEGÖLSPOR17 8 3 6 26 16 10 27 7. PENDİKSPOR17 7 4 6 23 20 3 25 8. TARSUS İDMAN YURDU17 8 1 8 23 24 -1 25 9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR17 6 5 6 22 22 0 23 10. HACETTEPE17 7 2 8 22 29 -7 23 11. AFJET AFYONSPOR17 6 4 7 25 22 3 22 12. SARIYER17 5 6 6 18 19 -1 21 13. KIRKLARELİSPOR17 5 6 6 13 21 -8 21 14. AMED SPORTİF FAALİYETLER17 5 5 7 13 26 -13 20 15. GÜMÜŞHANESPOR17 5 3 9 20 24 -4 18 16. BAŞKENT AKADEMİ17 4 3 10 18 24 -6 15 17. 1922 KONYASPOR17 4 2 11 19 30 -11 14 18. ŞANLIURFASPOR17 0 1 16 4 55 -51 -14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP1. ANKARA DEMİRSPOR17 11 3 3 28 13 15 36 2. BANDIRMASPOR17 9 7 1 34 20 14 34 3. TUZLASPOR17 10 4 3 25 12 13 34 4. GMG KASTAMONUSPOR17 10 1 6 33 20 13 31 5. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ17 9 3 5 29 17 12 30 6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR17 9 3 5 23 16 7 30 7. SAKARYASPOR17 8 6 3 23 13 10 27 8. BAYBURT ÖZEL İDARE17 8 3 6 21 22 -1 27 9. ERGENE VELİMEŞESPOR17 7 3 7 29 23 6 24 10. SİVAS BELEDİYESPOR17 6 5 6 21 18 3 23 11. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR17 6 4 7 16 21 -5 22 12. UŞAKSPOR17 7 3 7 21 23 -2 21 13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR17 5 5 7 26 29 -3 20 14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR17 3 9 5 16 17 -1 18 15. BİREVİM ELAZIĞSPOR17 5 3 9 18 31 -13 15 16. EYÜPSPOR17 4 2 11 11 23 -12 14 17. NİĞDE ANADOLU17 2 1 14 16 34 -18 7 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR17 1 1 15 6 44 -38 1
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.
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