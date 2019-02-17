Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 22. hafta maçlarının ardından Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Grupta 22. haftada Tuzlaspor, lig ikincisi Menemen Belediyespor'a sahasında 3-1 yenilmesine rağmen averajla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR22 14 4 4 44 13 31 46 2. MENEMEN BELEDİYESPOR22 13 7 2 48 26 22 46 3. FATİH KARAGÜMRÜK22 12 4 6 36 24 12 40 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22 10 8 4 37 17 20 38 5. ŞANLIURFASPOR22 10 6 6 27 24 3 36 6. PENDİKSPOR22 9 6 7 32 28 4 33 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR22 9 6 7 30 26 4 33 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR22 7 8 7 24 27 -3 29 9. SİVAS BELEDİYESPOR22 8 5 9 26 30 -4 29 10. TARSUS İDMANYURDU22 7 7 8 29 36 -7 28 11. KAHRAMANMARAŞSPOR22 7 6 9 21 27 -6 27 12. BAK SPOR22 6 9 7 23 32 -9 27 13. KIRKLARELİSPOR22 6 6 10 25 30 -5 24 14. FETHİYESPOR22 4 10 8 24 28 -4 22 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR22 4 10 8 30 38 -8 22 16. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ22 5 5 12 19 41 -22 20 17. BANDIRMASPOR BALTOK22 4 6 12 24 38 -14 18 18. TOKATSPOR22 2 9 11 16 30 -14 15