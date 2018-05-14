Futbol: TFF 2. Lig play-off





İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de play-off yarı finaline yükselen son iki takım belli oldu.

Kırmızı Grup ekipleri arasında oynanan çeyrek final rövanş mücadeleleri sonucunda Keçiörengücü ile Afjet Afyonspor, adlarını play-off yarı finaline yazdırdı.

İlk maçta sahasında Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Keçiörengücü, deplasmanda rakibine 2-1 yenilse de turu geçti.

Menemen Belediyespor-Keçiörengücü maçı öncesinde iki takım futbolcuları ısındığı sırada aralarında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer oyuncuların da karıştığı kavga daha sonra polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavga sırasında bazı taraftarlar da sahaya girdi, tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Müsabakanın bitiminin ardından stat dışına çıkan bazı Menemen Belediyesporlu taraftarlar, stadın dışında Keçiörengücü tribünlerine doğru yabancı maddeler attı.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada Sivas Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Afjet Afyonspor, sahasındaki mücadeleyi 3-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.





- Play-off yarı final eşleşmeleri





Karşılaşmaların ardından TFF 2. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Sakaryaspor-Gümüşhanespor

Keçiörengücü-Afjet Afyonspor