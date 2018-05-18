Futbol: TFF 2. Lig play-off

- Afjet Afyonspor: 0 - Keçiörengücü: 1

Futbol: TFF 2. Lig play-off
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Keçiörengücü, TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.

Kırmızı Grup'ta önceki turda Sivas Belediyespor engelini geçen Afjet Afyonspor ile Menemen Belediyespor'u eleyen Keçiörengücü, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım Keçiörengücü, mücadeleyi Umut Pusat'ın 78. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Yarı final rövanş maçında iki takım, 22 Mayıs Salı günü Ankara'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

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