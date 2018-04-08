Futbol: TFF 2. Lig

Stad: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Tolga Ahmet Kalaycı, Alper Uslu, Barkın Güdü
SBS İnşaat Kırklarelispor: Alişan, Davut, Saffet, Soner, Enis (Dk. 46 Yusuf) Ahmet, Hakkı (Dk. 80 Metincan), Osman, Oğuzhan, Salim (Dk. 46 Menderes), Caner
Niğde Belediyespor: Muzaffer, Seçkin (Dk. 90 Tolga), Mehmet Öztürk, Osman, Sefa, Mehmet Yıldırım, Ömürcan (Dk. 46 Serdar), Oktay (Dk. 87 Yunus), Eren, Taner, Volkan
Goller: Dk. 45 ve 71 Seçkin, Dk. 68 Mehmet Öztürk, (Niğde Belediyespor), Dk. 54 Eren (Kendi kalesine), Dk. 62 Menderes (SBS İnşaat Kırklarelispor)
Sarı kart: Dk. 18 Soner, Dk. 32 Caner (SBS İnşaat Kırklarelispor)
KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, Niğde Belediyespor, deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'u 3-2 yendi.