Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 20. hafta tek karşılaşma dışında sona erdi.
Beyaz Grup'ta saat 15.00'te başlayan Sakaryaspor-Hacettepe maçı dışında ligde günün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2
Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-2
BAK Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Menemen Belediyespor-Tokatspor: 1-1
Kırklarelispor-Pendikspor: 0-3
Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1
Tuzlaspor-Darıca Gençlerbirliği: 7-0
Beyaz Grup
Gaziantepspor-Niğde Anadolu: Gaziantepspor maça çıkmadı
Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 2-1
Gümüşhanespor-Keçiörengücü: 1-0
Eyüpspor-Bayrampaşa: 3-1
Ankara Demirspor-Kastamonuspor 1966: 2-0
İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1