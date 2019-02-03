Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde 20. hafta tek maç dışında tamamlandı

Futbol: TFF 2. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 20. hafta tek karşılaşma dışında sona erdi.

Beyaz Grup'ta saat 15.00'te başlayan Sakaryaspor-Hacettepe maçı dışında ligde günün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-2

Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-2

BAK Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Menemen Belediyespor-Tokatspor: 1-1

Kırklarelispor-Pendikspor: 0-3

Fethiyespor-Fatih Karagümrük: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1

Tuzlaspor-Darıca Gençlerbirliği: 7-0


Beyaz Grup

Gaziantepspor-Niğde Anadolu: Gaziantepspor maça çıkmadı

Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 2-1

Gümüşhanespor-Keçiörengücü: 1-0

Eyüpspor-Bayrampaşa: 3-1

Ankara Demirspor-Kastamonuspor 1966: 2-0

İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

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