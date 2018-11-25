Futbol: TFF 2. Lig

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Yusuf Doğan, Uğur Önay
Kırklarelispor : İbrahim, Davut, Müslüm, Emre Balkı, Ahmethan, Caner Bulut, Denis (Dk. 85 Hakkı), Mert, İlter Dk. 76 Caner Koca), Yüksel (DK. 65 Emre Keleşoğlu), Yusuf
Sivas Belediyespor : Serkan, Murat (Dk. 46 Mustafa), Berkay, Aykut, Eren, Fatih, Ali Zorlu, Ali Aydın, Emre (Dk. 72 Güray), Alpay (Dk. 64 Emrah), Gökhan
Sarı: Dk. 44 Alpay, Dk. 45 Murat, Dk. 56 Eren, Dk. 79 Ali, Dk. 90+4 Serkan (Sivas Belediyespor), Dk. 56 Yüksel, Dk. 90+4 Hakkı (Kırklarelispor)
Gol: Dk. 22 ve Dk. 45 Mert, Dk. 86 Ahmethan (Kırklarelispor), Dk. 69 Emrah (Sivas Belediyespor)
KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'u 3-1 yendi.