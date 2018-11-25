Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde 14. hafta maçları tamamlandı

Futbol: TFF 2. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Kırmızı Grup


Şanlıurfaspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Kırklarelispor-Sivas Belediyespor: 3-1

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: 3-3

Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-2

Bandırmaspor Baltok-Tokatspor: 3-2

Pendikspor-Menemen Belediyespor: 1-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor: 1-1


- Beyaz Grup


Yılport Samsunspor-Hacettepe: 2-0

Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0

Eyüpspor-Niğde Anadolu: 4-3

Kastamonuspor 1966-Manisaspor: 5-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor: 2-5


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