Futbol: TFF 2. Lig

- Ligde 11. hafta maçları biri dışında tamamlandı

Futbol: TFF 2. Lig
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 11. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Hacettepe-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşması yarın saat 13.30'da Ankara OSTİM Stadı'nda oynanacak.

Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda gruplarda alınan sonuçlar şöyle:


- Kırmızı Grup


Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-0

Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor: 4-0

Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 0-3

Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Tuzlaspor-Kırklarelispor: 4-0

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor: 0-2

Darıca Gençlerbirliği-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Fatih Karagümrük-Pendikspor: 4-1

Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor Baltok: 1-1


- Beyaz Grup


Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 1-1

Gümüşhanespor-Sancaktepe Belediyespor: 1-1

Manisaspor-İnegölspor: 0-2

UTAŞ Uşakspor-Gaziantepspor: 3-0

Sarıyer-Kastamonuspor 1966: 0-0

Keçiörengücü-Bayrampaşa: 2-1

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 2-0

Niğde Anadolu-Yılport Samsunspor: 0-1

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