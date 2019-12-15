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Futbol: TFF 1. Lig

- Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0

Spor 15.12.2019, 16:03
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem Özbay

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Sedef, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 60 Lazar), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 70 Gomis), Emircan Altıntaş (Dk. 84 Emre Kurt), Gimbert

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Dk. 86 Görkem Can Güner), Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 55 Todorovic), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk. 55 Okan Deniz)

Gol: Dk. 39 Emircan Altıntaş (Penaltıdan) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Mehmet Sedef (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Akabueze, Dk. 89 Timur Temeltaş, Dk. 90+1 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 38 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 56 Blagojevic, Dk. 59 Halil İbrahim Esen, Dk. 78 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.


#Cesar Grup Ümraniyespor #Futbol #Osmanlıspor #TFF 1. Lig
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