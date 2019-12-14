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Futbol: TFF 1. Lig

- İstanbulspor: 1 - Eskişehirspor: 0

Spor 14.12.2019, 18:41
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Anıl Usta

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 80 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Cajic, Ali Dere (Dk. 68 Oğuzhan Akgün), Diouf

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan (Dk. 84 İbrahim Halil Öner), Sissoko, Furgan Polat (Dk. 46 Kıvanç Karakaş), Issah, Sekidika, Emre Güral (Dk. 69 Alperen Kocabaş)

Gol: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Eslem Öztürk (İstanbulspor) (Maç bitiminde)

Sarı kartlar: Dk. 6 Ali Dere, Dk. 82 Duhan Aksu (İstanbulspor), Dk. 57 Sekidika, Dk. 72 Kıvanç Karakaş, Dk. 82 Alperen Kocabaş, Dk. 90+5 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 15. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 18'e yükseltti. Ligde 9. mağlubiyetini yaşayan Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı.

#Eskişehirspor #Futbol #İstanbulspor #TFF 1. Lig
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