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Futbol: TFF 1. Lig

- Eskişehirspor: 3 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

Spor 06.12.2019, 21:55
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Sarper Barış Saka, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 90 Furkan Balaban), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral (Dk. 81 Kıvanç Karakaş), Ferhat Kiraz (Dk. 72 Alperen Kocabaş), Issah, Erdal Akdarı, Hakan Arslantaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Lazar (Dk. 89 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 88 Muhammed Gönülaçar), Muharrem Öner, Gomis

Goller: Dk. 25 ve 41 Emre Güral, Dk. 83 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 65 Serkan Göksu (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Mehmet Özcan, Dk. 67 Issah, Dk. 77 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor), Dk. 46 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, takıma destek olmak amacıyla satın aldığı locada engelli çocukları ağırladı.


#Cesar Grup Ümraniyespor #Eskişehir #Eskişehirspor #Futbol #TFF 1. Lig
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