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Futbol: TFF 1. Lig

- Eskişehirspor: 1 - Adanaspor: 2

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:46
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk. 67 Andaç Güleryüz), Erkan Zengin, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 86 Muhammet Serdar Yazıcı)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Magaye (Dk. 74 Abdulaziz Solmaz), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 90+4 Sercan Kaya), Onur Akbay (Dk. 90+1 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Renan Dınız, Renan Foguinho, Didi, Koman, Bahattin Köse

Goller: Dk. 11 Semih Şentürk (Eskişehirspor), Dk. 30 Bahattin Köse, Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Akaminko, Dk. 50 Hürriyet Gücer, Dk. 90+4 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 29 Onur Akbay, Dk. 50 Tevfik Altındağ, Dk. 60 Bahattin Köse, Dk. 90+2 İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehirsporFutbolTFF 1. Lig
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