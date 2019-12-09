Futbol: Süper Lig'de görünüm
- Ligin 14. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı - Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.
Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR14 9 3 2 29 13 16 30 2. BEŞİKTAŞ14 8 3 3 22 16 6 27 3. TRABZONSPOR14 7 5 2 27 15 12 26 4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR14 7 5 2 22 14 8 26 5. FENERBAHÇE14 7 4 3 28 16 12 25 6. GALATASARAY14 6 5 3 15 11 4 23 7. AYTEMİZ ALANYASPOR14 6 4 4 24 14 10 22 8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR14 5 5 4 29 19 10 20 9. GÖZTEPE14 5 5 4 16 15 1 20 10. YUKATEL DENİZLİSPOR14 5 3 6 14 15 -1 18 11. GAZİANTEP FK14 4 5 5 18 24 -6 17 12. ÇAYKUR RİZESPOR14 5 2 7 14 22 -8 17 13. GENÇLERBİRLİĞİ14 3 5 6 22 25 -3 14 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR14 3 5 6 13 20 -7 14 15. KASIMPAŞA14 3 3 8 19 25 -6 12 16. ANTALYASPOR14 3 3 8 13 26 -13 12 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR14 2 4 8 13 29 -16 10 18. MKE ANKARAGÜCÜ14 2 3 9 9 28 -19 9
- 15. haftanın programı
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor
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