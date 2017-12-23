Futbol: Süper Lig





Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Yusuf Erdoğan, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, John (Dk. 82 Kofi), Stancu, Delarge (Dk. 55 Kubilay Kanatsızkuş)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 21 Murat Duruer), N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic (Dk. 79 Issah), Khalili, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Manu, Skuletic (Dk. 72 Milinkovic)

Goller: Dk. 52 Skuletic (Gençlerbirliği), Dk. 65 Titi (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ahmet Oğuz, Dk. 21 Scekic, Dk. 69 Murat Duruer, Dk. 80 Milinkovic (Gençlerbirliği), Dk. 38 Titi, Dk. 72 John (Bursaspor)





BURSA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Scekic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Skuletic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

65. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Titi ile skorda eşitliği yakaladı. Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan John, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, Murat Duruer'den sıyrıldıktan sonra kale önüne gönderdiği topa altıpas içinde Titi vurdu. Yakın kale direğine isabet eden meşin yuvarlak, ardından diğer yan direğe de çarparak, filelerle buluştu: 1-1

68. dakikada konuk takımdan Murat Duruer'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Khalili vurdu. Kaleci Harun Tekin'i geçen topu Barış Yardımcı çizgi üzerinde çıkararak kaleye girmesini engelledi.

90. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda top yan kale direğinden döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.