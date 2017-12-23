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Futbol: Süper Lig

- Bursaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:04
Futbol: Süper Lig
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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Yusuf Erdoğan, Agu, Batalla, Aziz Eraltay, John, Stancu, Delarge

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 21 Murat Duruer), N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Manu, Skuletic

Sarı kartlar: Dk. 11 Ahmet Oğuz, Dk. 21 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 38 Titi (Bursaspor)


BURSA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

10. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.

20. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

35. dakikada Bursaspor atağında Ekong'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Batalla'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Anahtar Kelimeler:
BursasporFutbolGençlerbirliğiSÜPER LİG
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