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Futbol: Süper Lig

- İttifak Holding Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0

Spor 08.12.2019, 16:05
Futbol: Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Daci), Miya (Dk. 64 Shengelia), Milosevic, Bajic (Dk. 82 Hurtado)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Jefferson, Kayode, Furkan Soyalp (Dk. 27 Pawlowski, Dk. 73 Kenan Özer), Güray Vural, Twumasi (Dk. 86 Muhammet Demir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Milosevic, Dk. 88 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 54 Jefferson (Gaziantep FK)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Twumasi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Jefferson'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar yaklaşan Milosevic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada Milosevic'in ceza sahası içinden ortasında Bajic'in dokunuşu sonrası kaleye yönelen topu, defans kornere çeldi.

78. dakikada Jefferson'ın sol çaprazdan vuruşunda , kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle topu çıkardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.


#Futbol #Gaziantep FK #İttifak Holding Konyaspor #Konya Büyükşehir Belediye Stadı #SÜPER LİG
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