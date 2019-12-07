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Futbol: Süper Lig

- BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1- Demir Grup Sivasspor: 3

Spor 07.12.2019, 17:03
Futbol: Süper Lig
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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah (Dk. 74 Ahmet Ildiz), Gökhan Töre (Dk. 68 Eren Tozlu), Guilherme, Bifouma (Dk. 58 Fofana), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90 Ziya Erdal), Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Traore), Fernando (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Fernando, Dk. 50 Hakan Arslan, Dk. 51 Fatih Aksoy, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Chebake, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

54. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kone'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, Farnolle'nin müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Emre Kılınç tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+1. dakikada Donald'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


#BtcTurk Yeni Malatyaspor #Demir Grup Sivasspor #Futbol #Futbol: Süper Lig #Malatya
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