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Futbol: Süper Lig

- Kayserispor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

24 Aralık 2017 Pazar 16:11
Futbol: Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), Boutaib

Gol: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Şamil Çinaz, Dk. 84 Espinoza (Kayserispor), Dk. 65 Chebake, Dk. 77 Mina, Dk. 82 Aytaç Kara, Dk. 84 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)


KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yendi.

53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolKayserisporSÜPER LİG
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