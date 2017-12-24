Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes, Umut Bulut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), Boutaib
Gol: Dk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Şamil Çinaz, Dk. 84 Espinoza (Kayserispor), Dk. 65 Chebake, Dk. 77 Mina, Dk. 82 Aytaç Kara, Dk. 84 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yendi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.
81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.
Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.