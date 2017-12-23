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Futbol: Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:36
Futbol: Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 80 Manyama), Vedat Bora (Dk. 86 Musa Araz), Bourabia (Dk. 59 Fofana), Ömer Ali Şahiner, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 85 Fernandao), De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Soldado), Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 67 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena

Goller: Dk. 58 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 68 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bourabia, Dk. 53 Ferhat Öztorun, Dk. 75 Vedat Bora, Dk. 82 Manyama (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Isla'nın kısa düşen geri pasında topu kapan Ömer Ali Şahiner, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

66. dakikada Chahechouhe'nun ortasında topa yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

68. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

70. dakikada Soldado ile duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

84. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Manyama'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Alper Potuk'un sağ kanattan yerden yaptığı ortada, altıpas içinde Fernandao'nun vuruşunda, top direkten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Anahtar Kelimeler:
17. HaftaAtiker KonyasporFenerbahçeFutbolSÜPER LİG
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