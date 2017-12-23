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Futbol: Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:38
Futbol: Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Milosevic

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, De Souza, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Chahechouhe, Giuliano, Valbuena

Sarı kart: Dk. 36 Bourabia (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.

9. dakikada sağ kanattan topu getiren Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden sert ortasında Giuliano, altıpas içinde meşin yuvarlağa dokunamadı.

33. dakikada Valbuena ile duvar pasından ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun şutunda, Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

34. dakikada Isla'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Milosevic'in vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
17. HaftaAtiker KonyasporFenerbahçeFutbolSÜPER LİG
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