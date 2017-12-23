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Futbol: Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 1

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:39
Futbol: Süper Lig
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Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Bifouma (Dk. 66 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Hakan Bilgiç), Kone

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 69 Oğuzhan Özyakup), Medel, Quaresma (Dk. 79 Lens), Babel, Talisca, Negredo (Dk. 46 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 5 Rybalka, Dk. 83 Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Dk. 26 Negredo (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 86 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

52. dakikada Medel'in pasında Talisca'nın penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

56. dakikada Babel'in pasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un ceza yayı içerisinde dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

62. dakikada Babel'in sol kanattan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

66. dakikada Emre Kılınç'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Kone'nin vuruşunda kaleci Fabricio'nun müdahalesi sonrası boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada Sivasspor, mücadelede yeniden öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın vuruşunda kaleci Fabricio topu çizgiden çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Cyriac'ın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-1

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporFutbolSÜPER LİG
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