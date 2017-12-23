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Futbol: Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:38
Futbol: Süper Lig
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Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Goller: Dk. 5 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 26 Negredo (penaltıdan) (Beşiktaş)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

5. dakikada Sivasspor öne geçti. Kone'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Fabricio'dan sekti. Pozisyonu takip eden Rybalka, penaltı noktası civarına düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

9. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Ziya Erdal, uzaklaştırmak istedi. Kale alanında kalan meşin yuvarlağı tamamlamak isteyen Pepe'nin vuruşunda, Ziya Erdal bu kez topu çizgiden çıkardı.

24. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ziya Erdal'ın hatasında topu önünde bulan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı Talisca'ya aktardı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Talisca, Bjarsmyr ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kazanılan penaltı atışını kullanan Negredo'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar, soluna gelen topa müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hakan Arslan'ın pasında Emre Kılınç'ın penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Talisca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle çıkardı.

44. dakikada Quaresma'nın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporFutbolSÜPER LİG
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