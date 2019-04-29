Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.

Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.





- Sonuçlar





Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0

Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Bursaspor-Akhisarspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0





- Puan durumu





Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR30 18 8 4 45 18 27 62 2. GALATASARAY30 17 9 4 62 29 33 60 3. BEŞİKTAŞ30 17 8 5 66 39 27 59 4. TRABZONSPOR30 15 8 7 53 39 14 53 5. AYTEMİZ ALANYASPOR30 12 6 12 32 35 -3 42 6. ANTALYASPOR30 12 6 12 34 47 -13 42 7. EVKUR YENİ MALATYASPOR30 11 8 11 41 40 1 41 8. ÇAYKUR RİZESPOR30 9 12 9 41 41 0 39 9. ATİKER KONYASPOR30 8 14 8 33 33 0 38 10. KASIMPAŞA30 11 5 14 48 53 -5 38 11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR30 9 10 11 29 41 -12 37 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR30 9 9 12 41 45 -4 36 13. MKE ANKARAGÜCÜ30 10 6 14 31 46 -15 36 14. FENERBAHÇE30 7 13 10 35 41 -6 34 15. GÖZTEPE30 9 3 18 28 37 -9 30 16. BURSASPOR30 5 15 10 25 34 -9 30 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR30 6 11 13 31 39 -8 29 18. AKHİSARSPOR30 6 7 17 30 48 -18 25





- Gelecek haftanın programı





Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:





3 Mayıs Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor







