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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Kayserispor: 3 - Kardemir Karabükspor: 2

11 Mart 2018 Pazar 15:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atilla Turan, Espinoza (Dk. 61 Kucher), Deniz Türüç, Badji, Mendes (Dk. 61 Güray Vural), Kravets (Dk. 74 Varela), Gyan

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko,Tayyib Talha Sanuç, Ibanez, Osman Çelik, Skulason, Leandrinho (Dk. 74 Alican Karadağ), Kage, Stahl, Ergin Keleş (Dk. 83 Yusuf Akbulut)

Goller: Dk. 22 Leandrinho, Dk. 88 Skulason (Kardemir Karabükspor), Dk. 28 ve 56 Kravets, Dk. 48 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Ibanez (Maç bittikten sonra) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Espinoza (Kayserispor), Dk. 48 Skulason (Kardemir Karabükspor)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.

47. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Mendes'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde Sapunaru'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 48. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, takımı öne geçirdi: 2-1

56. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Kardemir Karabükspor savunmasının geri pasında kaleci Rybka, önündeki takım arkadaşına topu aktarmak isterken ceza sahası yayı üzerinde araya giren Kravets meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun rakiplerinden sıyrılarak yerden şutunda top filelerle buluştu: 3-1

72. dakikada Sapunaru'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gyan'ın ceza alanı içerisi sağ çaprazdan kaleye gönderiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

76. dakikada Sapunaru'nun ortasında ceza alanına giren Güray Vural'ın sol çaprazdan vuruşunda meyin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada sağ kanttan Güray Vural'ın ortasında ön direğe hareketlenen Gyan'ın kafa şutunda top az farkla auta gitti.

88. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kage'nin ortasında altı pas içerisinde boş kalan Skulason'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan topu getiren Gyan'ın ortasında uygun pozisyonda vuruş yapan Varela'nın şutunda kaleci Rybka topu kurtardı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu arada, devre arasında itirazlarını sürdüren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildi. Rumen teknik adam maçın ikinci yarısını tribünden izledi.

Anahtar Kelimeler:
FutbolKardemir KarabüksporKayserisporSpor Toto Süper Lig
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