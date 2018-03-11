Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atilla Turan, Espinoza, Deniz Türüç, Badji, Mendes, Kravets, Gyan
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko,Tayyib Talha Sanuç, Ibanez, Osman Çelik, Skulason, Leandrinho, Kage, Stahl, Ergin Keleş
Goller: Dk. 22 Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Dk. 28 Kravets (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 43 Espinoza (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Kayserispor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
21. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Atilla Turan'ın şutunda top az farkla auta gitti.
22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Stahl'ın ceza alanına gönderdiği ortasında altı pas içerisinde Leandrinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
28. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atilla Turan'ın ceza yayına çıkardığı pasta Deniz Türüç'ün şutunda top savunmadan döndü. Atağın devamında Kravets, önünde kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.