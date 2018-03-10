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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Gençlerbirliği: 0

10 Mart 2018 Cumartesi 21:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 64 Caner Erkin), Talisca (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Babel, Negredo (Dk. 74 Vagner Love)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Pogba, Alper Uludağ (Dk. 59 Khalili), Uğur Çiftçi, Scekic, Milinkovic, Jailton (Dk. 46 Zeki Yavru), Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 68 Manu), Skuletic

Gol: Dk. 53 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Sessegnon, Dk. 41 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 54 Talisca, Dk. 57 Tosic, Dk. 60 Hutchinson (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson rakiplerinden sıyrıldı. Kanadalı oyuncu, müsait pozisyonda takım arkadaşı Lens ile aynı anda topa vurdu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Gökhan Gönül'ün uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Talisca dar açısına rağmen meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Hopf iki hamlede topa sahip oldu.

53. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

69. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Negredo topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

73. dakikada Tolgay Arslan, Negredo'nun şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

88. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Hopf'tan dönen topu tamamlamak isteyen Vagner Love kalenin önünden meşin yuvarlağı auta attı.

90+3. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gelen uzun topta Milinkovic'in kafa vuruşu kaleci Fabricio'da kaldı.

90+4. dakikada Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı futbolcunun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper Lig
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