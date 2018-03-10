Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Pogba, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Scekic, Milinkovic, Jailton, Sessegnon, Aydın Karabulut, Skuletic
Sarı kartlar: Dk. 37 Sessegnon, Dk. 41 Alper Uludağ (Gençlerbirliği)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
22. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Negredo ön direkte kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.
25. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Babel rakibinden sıyrılarak altıpasta şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.
30. dakikada Lens, Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kaleci Hopf'un müdahale ettiği top Babel'in önünde kaldı, siyah-beyazlı oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
32. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında arka direkte meşin yuvarlağa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hutchinson, Negredo ile paslaşarak şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
36. dakikada Tosic ve Babel'in birbiriyle çarpışması sonrasında Skuletic ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu, kırmızı-siyahlı oyuncunun şutunda Fabricio meşin yuvarlağı çeldi. Devam eden pozisyonda Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.
44. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ceza sahası önünden serbest vuruş kazanan başkent ekibinde topun başına geçen Sessegnon'un vuruşunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.