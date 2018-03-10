Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

10 Mart 2018 Cumartesi 20:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig
banner230


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Pogba, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Scekic, Milinkovic, Jailton, Sessegnon, Aydın Karabulut, Skuletic

Sarı kartlar: Dk. 37 Sessegnon, Dk. 41 Alper Uludağ (Gençlerbirliği)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

22. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Negredo ön direkte kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda uzaklaştırdı.

25. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Babel rakibinden sıyrılarak altıpasta şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti.

30. dakikada Lens, Tolgay Arslan'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kaleci Hopf'un müdahale ettiği top Babel'in önünde kaldı, siyah-beyazlı oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

32. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında arka direkte meşin yuvarlağa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hutchinson, Negredo ile paslaşarak şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

36. dakikada Tosic ve Babel'in birbiriyle çarpışması sonrasında Skuletic ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu, kırmızı-siyahlı oyuncunun şutunda Fabricio meşin yuvarlağı çeldi. Devam eden pozisyonda Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ceza sahası önünden serbest vuruş kazanan başkent ekibinde topun başına geçen Sessegnon'un vuruşunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim