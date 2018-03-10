Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 76 Mehmet Güven), Regattin, Sadeghian (Dk. 55 Serdar Gürler), Umar (Dk. 90+1 Numan Çürüksu), Mehmet Batdal
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 46 Sow), Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Kembo, Batalla, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Delarge), Stancu (Dk. 80 Grozav)
Goller: Dk. 17 Umar, Dk. 44 Regattin (Osmanlıspor), Dk. 48 Kembo (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Shehu, Dk. 86 Grozav, Dk. 87 Batalla (Bursaspor), Dk. 54 Ceyhun Gülselam, Dk. 56 Pinto, Dk. 82 Regattin, Dk. 90+4 Mehmet Güven (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.
46. dakikada soldan ceza sahasına giren Regattin, topu Sadeghian'a çıkardı. İranlı futbolcunun müsait pozisyondaki vuruşunda, top üstten auta gitti.
48. dakikada Bursaspor farkı 1'e indirdi. Battalla'nın sağ köşe gönderine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Agu ön direkte topu kafayla kaleye gönderdi. Karcemarskas'tan dönen topu Kembo tamamladı: 2-1
71. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler, sağdan topu içeriye çevirdi. Umar'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta son anda topa ayak koyan Agu, golü önledi.
83. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası hafif sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin, topu kornere çeldi.
88. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Gürler geçti. Serdar'ın vuruşunda, top sağ direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Karşılaşma, Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.