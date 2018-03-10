Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Osmanlı

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza, Regattin, Sadeghian, Umar, Mehmet Batdal

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Kembo, Batalla, Yusuf Erdoğan, Stancu

Goller: Dk. 17 Umar, Dk. 44 Regattin (Osmanlıspor)

Sarı kart: Dk. 42 Shehu (Bursaspor)







ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

17. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Regattin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bulunan Mehmet Batdal'dan seken topu Umar altıpas önünden ağlara gönderdi.

22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ön direğe hareketlenen Agu'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Kembo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batalla'nın şutunda, Muhammed Bayır'dan seken top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

40. dakikada Regattin'in soldan kullandığı köşe atışında, Anıl Karaer topa kafayı vurdu. Aziz Eraltay, arka direkte meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Umar'ın düşürülmesi sonrası hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Regattin geldi. Uzak mesafe olmasına rağmen orta açmak yerine direkt kaleyi düşünen Regattin, kaleci Harun Tekin'i de yanıltarak topu filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.