Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 37 Boye), Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 60 Cyriac), Robinho (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç, Kone
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 87 Etoundi), Neumayr (Dk. 64 Ahmed Ildiz), Eduok (Dk. 75 Murillo), Trezeguet, Mbaye
Goller: Dk. 13 ve Dk. 86 (Penaltıdan) Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Eduok, Dk. 90+2 Mbaye (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 31 Medjani, Dk. 71 Boye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Neumayr, Dk. 66 Sadiku (Kasımpaşa)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
60. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasında savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Ndinga, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.
71. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse kontrol etti.
74. dakikada Mert Hakan Yandaş'tan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Kone'nin şutunda, meşin yuvarlağa kaleci Ramazan Köse sahip oldu.
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mbaye'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
86. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. 85. dakikada Veysel Sarı ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinde Emre yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Kone, topu ağlara gönderdi. 2-1
88. dakikada sol kanattan Trezeguet'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Mbaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.
90+2. dakikada Kasımpaşa yeniden eşitliği sağladı. Mbaye'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.