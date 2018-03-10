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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

10 Mart 2018 Cumartesi 14:31
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani (Dk. 37 Boye), Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma, Robinho, Emre Kılınç, Kone

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Eduok, Trezeguet, Mbaye

Goller: Dk. 13 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 18 Eduok (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 31 Medjani (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

13. dakikada Sivasspor öne geçti. Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.

18. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Veysel Sarı'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye topu arka direkte müsait durumdaki Eduok'a gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Eduok, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKasımpaşaSpor Toto Süper Lig
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