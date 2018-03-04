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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 4

04 Mart 2018 Pazar 21:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç (Dk. 79 Musa Nizam), Hakan Özmert (Dk. 62 Vainqueur), Charles, Maicon, Emre Güral (Dk. 76 Jevtovic), Deniz Kadah, Doukara

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Bifouma (Dk. 73 Cyriac), Emre Kılınç, Ndinga, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Kone (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

Goller: Dk. 45+1 Hakan Arslan, Dk. 61 Emre Kılınç, Dk. 84 Ndinga, Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Hakan Özmert, Dk. 42 Charles, Dk. 70 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk.14 Robinho, 45+2 Emre Kılınç, Dk. 90+2 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

54. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta, defans arkasında topla buluşan Maicon'un bekletmeden kafayla pasında penaltı noktası üzerindeki Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

61. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Sol kanattan Kone'nin ceza sahasına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlara gitti: 1-2

67. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Charles'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Celustka'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Defanstan atılan uzun pasa hareketlenen Cyriac, kaleciyi de geçerek arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga'ya pasını verdi. Ndinga'nın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3

87. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Antalyaspor savunmasının arkasına atılan pasla sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kaldı. Emre, müsait pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını çıkardı ve bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi: 1-4

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporDemir Grup SivassporFutbolSpor Toto Süper Lig
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