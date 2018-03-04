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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

04 Mart 2018 Pazar 20:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Maicon, Emre Güral, Deniz Kadah, Doukara

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Bifouma, Emre Kılınç, Ndinga, Hakan Arslan, Robinho, Kone

Gol: Dk. 45+1 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Hakan Özmert, Dk. 42 Charles (Antalyaspor), Dk.14 Robinho, 45+2 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 17. dakikasında ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kone'nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere tokatladı.

19. dakikada Emre Güral'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Nazım Sangare'nin dönerek yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

27. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan hızlı kullandığı taç atışında, topla ceza sahasına giren Emre Güral'ın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına giren Emre Güral'ın pasında, defanstan seken topla buluşan Doukara'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Emre Güral'ın pasıyla ceza sahasında kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, altı pasın önünde topla buluşan Doukara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada sol kanattan çizgiye inen Emre Kılınç'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Anahtar Kelimeler:
AntalyasporDemir Grup SivassporFutbolSpor Toto Süper Lig
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