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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

04 Mart 2018 Pazar 18:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Orkan Çınar), Moke (Dk. 46 Fofana), Bourabia, Milosevic, Eto'o (Dk. 63 Volkan Şen), Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90 Berk Yıldız), Azubuike, Pereira (Dk. 77 Gilberto), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 60 Diallo), Boutaib

Gol: Dk. 87 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Azubuike, Dk. 90+1 Doria (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Ali Turan, Dk. 85 Bourabia (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

57. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Gilberto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

87. dakikada konuk ekip golü buldu. Mina'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Boutaib'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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