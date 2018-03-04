Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Moke, Bourabia, Milosevic, Eto'o, Jahovic
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Doria, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Pereira, Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib
Sarı kartlar: Dk. 9 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Ali Turan (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
8. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahası içerisinde yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
15. dakikada Ferhat Öztorun'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ali Turan, kafayı vurduğu meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
23. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.