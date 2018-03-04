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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

04 Mart 2018 Pazar 17:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Moke, Bourabia, Milosevic, Eto'o, Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Doria, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike, Pereira, Aytaç Kara, Adem Büyük, Boutaib

Sarı kartlar: Dk. 9 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Ali Turan (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahası içerisinde yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada Ferhat Öztorun'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ali Turan, kafayı vurduğu meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

23. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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