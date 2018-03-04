Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)
Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
53. dakikada Alper Uludağ'ın Aytemiz Alanyaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleci Haydar Yılmaz ile kale direğinin arasından geçen topa kırmızı-siyahlı futbolcular dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
62. dakikada Sessegnon'un Aytemiz Alanyaspor ceza alanının sol çaprazından yaptığı ortada Skuletic topa dokundu. Meşin yuvarlak, kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
65. dakikada Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada Mbilla'nın kafa vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı çeldi.
66. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza alanına ortasında altıpasın gerisinden Mbilla'nın topun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
80. dakikada Jailton'un Aytemiz Alanyaspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Tzavellas'a çarpan topu kaleci Haydar Yılmaz, son anda çizgi üzerinden kornere attı.
87. dakikada Jailton'un pasında topla buluşan Manu'nun sert vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.