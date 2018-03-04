Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo, Scekic, Jailton, Khalili, Manu, Sessegnon

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

Sarı kart: Dk. 30 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Emre Akbaba'nın pasında ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Taha Yalçıner'in vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

41. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest atışta ceza alanında Tzavellas'ın kafayla dokunamadığı top az farkla direğin yanından auta gitti.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada skorboarddan harekatta çekilmiş fotoğraflar gösterildi.