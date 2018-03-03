Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Mensah (Dk. 89 Eduok), Neumayr (Dk. 82 Ahmed Ildiz), Koita, Trezeguet, Diagne (Dk. 77 İlhan Depe)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Luiz Carlos, Lumanza (Dk. 84 Maxsö), Regattin, Sadeghian (Dk. 67 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 78 Cikalleshi)

Goller: Dk. 37 Sadeghian (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lumanza, Dk. 45 Sadeghian, Dk. 59 Ceyhun Gülselam, Dk. 75 Muhammed Bayır, Dk. 90 Mehmet Güven (Osmanlıspor), Dk. 20 Sadiku, Dk. 36 Diagne, Dk. 79 Omeruo (Kasımpaşa)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen ve iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Trezeguet'nin sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Neumayr'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı.

90+3. dakikada Osmanlıspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pinto'nun arka direğe yerden ortasında topu kontrol eden Regattin, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kaleci Ramazan'dan seken top, Cikalleshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.