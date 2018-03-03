Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Mensah, Neumayr, Koita, Trezeguet, Diagne
Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Luiz Carlos, Lumanza, Regattin, Sadeghian, Mehmet Batdal
Goller: Dk. 37 Sadeghian (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Ben Youssef (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 13 Lumanza, Dk. 45 Sadeghian (Osmanlıspor), Dk. 20 Sadiku, Dk. 36 Diagne (Kasımpaşa)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
12. dakikada hücum yönünün sağ tarafından Regattin'in kullandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
36. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Diagne ile mücadelesinde Ceyhun Gülselam yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 37'nci dakikada Sadeghian'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 0-1
39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında altıpas içinde Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çizgiden çıkardı. Arka bölümde boşta kalan topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.