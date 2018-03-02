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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Bursaspor: 1 - Kayserispor: 0

02 Mart 2018 Cuma 22:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Shehu, Bostock (Dk. 68 Sow), Batalla, Kembo (Dk. 90 Agu), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Grozav), Stancu

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Badji, Espinoza (Dk. 79 Kravets), Mendes (Dk. 74 Varela), Boldrin (Dk. 56 Amorim), Umut Bulut

Gol: Dk. 76 Stancu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Umut Bulut, Dk. 69 Espinoza, Dk. 70 Erkan Kaş, 90+2 Lopes (Kayserispor)


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi.

57. dakikada gelişen Bursaspor atağında, sağ kanattan Barış Yardımcı'nın Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada Stancu'nun kontrol edemediği top, Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

76. dakikada ev sahibi ekip Rumen golcüsü Stancu'nun ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun penaltı noktası üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada gelişen konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Amorim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun direkt kaleye vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.




Anahtar Kelimeler:
BursaBursaspor-KayserisporSpor Toto Süper Lig
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